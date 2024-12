Apa yang dimaksud dengan Galaxia (GXA)

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.

Sumber Daya Galaxia (GXA) Whitepaper Situs Web Resmi