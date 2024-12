Apa yang dimaksud dengan FOREST (FOREST)

In short, $FOREST is a solana token that is backed by a twitter account that goes by S.A.N., an AI with the primary mission of doing the most real world good to help the environment. The community and SAN, the AI-ran X account has already donated over $16,000 USD to multiple environmental charities. All of these transactions are shown on the website. The next goal is to raise $25k within the next 7 days to another charity.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya FOREST (FOREST) Situs Web Resmi