Apa yang dimaksud dengan Flowmatic (FM)

Flowmatic directly tackles DeFi's critical challenges: poor user experiences and fragmented liquidity. In addition to its trading terminal and DEX, Flowmatic also provides liquidity assurance and scalability through its API and white-label exchange infrastructure. Robust tokenomics allow users to share in the revenue generated through products and services in the Flowmatic ecosystem.

