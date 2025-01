Apa yang dimaksud dengan Flashdash (FLASHDASH)

In 2023, Flashdash emerged from the collaborative efforts of passionate NFT enthusiasts, bringing forth a decentralized project rooted in extensive crypto development expertise. Flashdash pioneers the NFT Care system, a revolutionary concept enabling players to actively engage with their NFTs and earn valuable points. These accumulated points unlock additional rewards, enriching the user experience with huge bonus coins.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Flashdash (FLASHDASH) Whitepaper Situs Web Resmi