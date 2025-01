Apa yang dimaksud dengan FAT CAT (FATCAT)

We designed something very special at FatCat, the ultimate HODL token, when you hold FatCat you get more FatCat every time anyone trades! The burn wallet gets FatCat as well, so your stack of FatCat is growing while the total supply shrinks! And not just that, our treasury mechanism ensures that there will always be a trading volume! Lowering trading volumes is usually the main issue with reflection tokens that causes them to die out when people stop trading, FatCat can't die out!

Sumber Daya FAT CAT (FATCAT) Whitepaper Situs Web Resmi