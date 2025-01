Apa yang dimaksud dengan Fantom Oasis (FTMO)

FTMO is a project launchpad designed to jump-start the nascent Fantom ecosystem by providing both a means for innovative project developers and investors to connect. The platform will support and incubate fledgling products powered by Fantom’s bleeding-edge efficiency and speed. FTMO is not simply a launchpad for projects on Fantom: it is a launchpad for the broader Fantom ecosystem as a whole. It is the mission of FTMO to bring the critical mass of users necessary for Fantom to stand on its own, with a robust developer community and a deep well of products and opportunities from which investors and developers alike can draw.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Fantom Oasis (FTMO) Situs Web Resmi