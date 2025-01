Apa yang dimaksud dengan Fantom Libero Financial (FLIBERO)

From the creator of Libero: FLibero - Fantom Libero Financial is a dual rewards, auto-staking token that lets each token holder become a shareholder. With our positive rebase formula, FLibero is creating a new type of elastic token, allowing $FLIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 159,058.06% plus 7% USDC passive income from trading volume. FLibero is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with FLibero Treasury accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is bridged to multi-chain and farm at the most attractive yield farms. The profit is used to buy back FLibero to raise price floor & stability.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Fantom Libero Financial (FLIBERO) Situs Web Resmi