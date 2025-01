Apa yang dimaksud dengan eXPerience Chain (XPC)

The eXPerience Chain Project is an open source project aiming at a society that enables people to gain new experiences by connecting people in the real world using cryptocurrency. The cryptocurrency “eXPerience Chain (XPC)” will be the currency to create the foundation for it. In order for cryptocurrencies to be accepted by society in the future, it will be necessary to create a special user experience and some added value that can only be provided from cryptocurrencies. XPC-Project thinks that it should be fun to use cryptocurrency, and it aims the experience gained by using cryptocurrency to lead people's life long asset.

