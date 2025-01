Apa yang dimaksud dengan EXIT Designer Token (EXIT)

EXIT Designer Token is a pioneering cryptocurrency that bridges digital assets with physical luxury goods. Built on the Binance Smart Chain, EXIT enables seamless conversion of popular cryptocurrencies into EXIT tokens, which can be used to purchase luxury items on the designermall.io marketplace. The platform offers over 1200 SKUs across fashion, wellness, and accessories, ensuring secure transactions, verified ownership, and an exclusive shopping experience without the need for fiat conversion.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya EXIT Designer Token (EXIT) Whitepaper Situs Web Resmi