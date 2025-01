Apa yang dimaksud dengan Everflow Token (EFT)

Everflow Exchange is a community-focused, decentralized perpetual trading platform offering a large selection of assets and first-rate customer service, enabling users to become part of the DeFi movement, changing the game for decentralized trade. Everflow represents a new step toward financial sovereignty, liquidity, and accessibility as a Decentralized Perpetual Exchange.

Sumber Daya Everflow Token (EFT) Whitepaper Situs Web Resmi