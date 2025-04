Apa yang dimaksud dengan eTukTuk (TUK)

$TUK is a BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a maximum supply of 2,000,000,000 (2 billion). The $TUK token is the native token on the blockchain that is the backbone of the eTukTuk ecosystem. The token contract address is 0x84E03e21dA9B32555885a85b7c23e5FC123C25DD. Please do not send any funds to this token contract address, as they cannot be recovered. $TUK can currently only be purchased through the official presale at buy.tuktoken.io

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya eTukTuk (TUK) Whitepaper Situs Web Resmi