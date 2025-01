Apa yang dimaksud dengan Ethernus (ETUS)

Ethernus is a decentralized ecosystem designed to provide algorithmic price stability, cross-chain interoperability, and user-centric financial solutions. The project’s primary token, ETUS, operates on the Polygon blockchain and is stabilized around $0.10 through an innovative PriceBalancer mechanism. Ethernus introduces a multi-phase progression system, allowing users to transition from ETUS to sETUS and ultimately to SLAR, unlocking governance capabilities and access to advanced staking pools. Core utilities include donation pools with reward mechanisms, governance voting via SLAR, and staking opportunities that incentivize long-term engagement. With a focus on transparency, sustainability, and community involvement, Ethernus aims to redefine blockchain-based financial ecosystems.

Sumber Daya Ethernus (ETUS) Whitepaper Situs Web Resmi