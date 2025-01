Apa yang dimaksud dengan Equalizer on Sonic (EQUAL)

Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.

Sumber Daya Equalizer on Sonic (EQUAL) Whitepaper Situs Web Resmi