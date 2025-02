Apa yang dimaksud dengan Empowa (EMP)

Empowa is the first RealFi (DeFi) property platform on Cardano that combines emerging technology, sustainable building and decentralised financial inclusion. Enabling the building of affordable and greener houses in Africa. Through decentralised end user finance. Creating prosperity through property Build a better future portfolio by supporting real on-the-ground financed housing projects with a solid base and an interesting beneficial return. Empowa aims to be a large and impactful property developer without actually developing properties. By providing decentralized financing, Empowa is the key to the potential of the under-served African mortgage market, unlocking affordable and greener homes for more Africans. It’s RealFi in action!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Empowa (EMP) Situs Web Resmi