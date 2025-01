Apa yang dimaksud dengan Egg ($EGG)

Egg Token ($EGG) is a community-driven token on the Solana blockchain, created on January 1st, 2025. Inspired by the iconic viral "Instagram egg," which became the most-liked photo in Instagram history, Egg Token aims to combine internet culture with blockchain technology. The token's core mission is to promote mental health awareness and positivity within the crypto space. By leveraging the widespread recognition of the egg , the project seeks to foster a welcoming and supportive environment for users, encouraging meaningful conversations around mental well-being.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Egg ($EGG) Situs Web Resmi