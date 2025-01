Apa yang dimaksud dengan EFUN (EFUN)

EFUN is the pioneer platform for games of predictions on Web3 and the Metaverse. EFUN token holders will have unprecedented chances to "Predict to Earn" through various predictive Events such as sport matches, elections or metaverse games. In return, EFUN helps organizations to collect opinions of the mass and enhance brands awareness. Powered by blockchain, EFUN's mission is to make Games of Predictions not only fun and beneficial but also transparent and trust-worthy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya EFUN (EFUN) Situs Web Resmi