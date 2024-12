Apa yang dimaksud dengan Dork Lord (DORKY)

Dork Lord ($DORKY) is a community-driven, ERC-20 token on the Ethereum blockchain inspired by the dark and whimsical themes of Matt Furie’s comic characters. As a memecoin, $DORKY aligns with the popular cultural style established by figures like Pepe the Frog but introduces a distinctive twist by embodying the “final boss” character archetype. Dork Lord operates with a 100% circulating supply model, making it fully community-owned and eliminating developer-controlled reserves. The token structure includes a 0% buy/sell tax, which allows users to trade $DORKY without additional transaction costs imposed by the contract. Liquidity for $DORKY was added to Uniswap and has been locked, ensuring stability in the token's trading environment and building trust within the community.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dork Lord (DORKY) Situs Web Resmi