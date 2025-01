Apa yang dimaksud dengan DORK (DORK)

The degen culture in WEB3 (the same one that Cobra Bait criticizes), has shown that a memeable meme coin has x100 more potential than most of the courses that ‘gurus’ scam you with. So stop being a sheep easily influenced by “teachers” who just want to fill their wallets, and start filling your own, $DORK!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DORK (DORK) Situs Web Resmi