Apa yang dimaksud dengan Dogei (DOGEI)

Dogei, launched on 7/1/2024, is a community-driven project designed as a safe haven for investors. Born from the idea of protecting against scams, it offers a place to invest securely and be part of something bigger. Dogei's story symbolizes resilience, showing that anyone can bounce back from hard times. His slogan, "Be Smart, Buy Red," reflects both his vibrant red color and his ethos. A hand-drawn cousin of Doge from China, Dogei appears in various versions, reflecting his emotions. His iconic OG Ethereum contract (0xe67) is proudly displayed on his legendary hat, and those who join become part of Dogei Club.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dogei (DOGEI) Whitepaper Situs Web Resmi