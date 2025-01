Apa yang dimaksud dengan Dog Mars (DOGM)

Meme Dog Mars, also known by the symbol (DOGM), is a meme cryptocurrency built on the SOL blockchain. It is one of the meme coins inspired by Dogecoin and Elon Musk, focusing on the idea of humanity's future expansion to Mars. Investment Vehicle: Like other meme coins, Doge Mars is primarily used as a highly volatile investment tool. Investors can buy, sell, or hold DOGM with the hope that its value will increase over a short period.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dog Mars (DOGM) Situs Web Resmi