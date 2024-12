Apa yang dimaksud dengan Dog Emoji On Solana (๐Ÿ•)

Dog Emoji (๐Ÿ•) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (๐Ÿ•) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (๐Ÿ•) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that ๐Ÿ• in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

Sumber Daya Dog Emoji On Solana (๐Ÿ•) Situs Web Resmi