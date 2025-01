Apa yang dimaksud dengan Dinari UBER (UBER.D)

The Dinari dShare token for Uber Technologies Inc (Dinari UBER) is a 1:1 backed token representing shares of UBER. UBER.d allows users to gain exposure to Uber Technologies Inc's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each UBER.d token is fully backed by a corresponding number of Uber Technologies Inc shares, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of UBER shares offers enchanced transferability, instant settlement, 247 trading, and fractional ownersop making it more accessible and liquid for a wider range of investors.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dinari UBER (UBER.D) Whitepaper Situs Web Resmi