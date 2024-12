Apa yang dimaksud dengan Digix Gold (DGX)

DIGIX DAO TOKENS. Our vision for the future is a world operating on Smart Contracts. Indeed, we think this vision will become a reality very soon. In this world, a stable store of value is needed - that's why we created DGX. In order to ensure the success of DGX, we also conceived DGD; a stake in a 'Distributed Autonomous Organisation' that rewards DGD holders based on DGX's success. By participating in the DAO and working on its behalf in curating proposals, you get rewarded based on the usage of DGX in the Ethereum ecosystem. DGD holders use their tokens to decide on proposals, and determine the best way forward for Digix.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Digix Gold (DGX) Situs Web Resmi