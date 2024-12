Apa yang dimaksud dengan dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

Sumber Daya dexie bucks (DBX) Whitepaper Situs Web Resmi