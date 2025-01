Apa yang dimaksud dengan DEWY (DEWY)

$DEWY is a for-fun memecoin launched on the SUI network. There is no utility or functionality associated with the token. It's a community driven mascot with the mission to spread fun, joy and awareness across SUI. The fictional character behind DEWY is a blue blob that used to live in the ocean and is now trying to become land born in order to spread the knowledge of crypto to the general public. DEWY also enables a safe place via community chats to learn more about crypto, foster friendship through the mascot and more.

Sumber Daya DEWY (DEWY) Situs Web Resmi