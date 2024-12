Apa yang dimaksud dengan Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!

Sumber Daya Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Situs Web Resmi