Apa yang dimaksud dengan definitely a cat ($CAT)

$cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat.

