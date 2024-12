Apa yang dimaksud dengan Decimated (DIO)

Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Decimated (DIO) Situs Web Resmi