Apa yang dimaksud dengan daoSOL (DAOSOL)

Stake with the DAOPool to earn double rewards and support all of the Solana community! Each SOL staked in the pool is distributed to the Solana communities’ validators, with the goal of further decentralizing the network while also supporting all DAOs. This MonkeDAO initiative aims to highlight the positive, constructive features of crypto, while serving as a resource for the entire Solana ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya daoSOL (DAOSOL) Situs Web Resmi