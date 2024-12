Apa yang dimaksud dengan DAD (DAD)

DAD as a new generation of decentralized advertising public chain, committed to creating infrastructure to connect global advertising. Through blockchain technology, we could make advertising data more open and transparent; Through lightning network, small high-frequency settlement in the advertising field becomes possible. Through token economic incentive, each role will be more active to maintain the healthy development of DAD ecology.

