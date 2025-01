Apa yang dimaksud dengan cryptain (CRY)

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: 1. Buy CRYPTAIN tokens 2. Stake your tokens 3. Vote on tokens as investments 4. AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis - Monitors new token launches - Analyzes price movements - Tracks liquidity changes - Identifies trading opportunities Community Engagement - Posts regular market updates - Shares investment insights - Responds to market events - Announces trading decisions Data Collection - Monitors social sentiment - Tracks trending tokens - Analyzes market narratives - Gathers community feedback Decision Making - Combines multiple data sources: - Technical analysis - Social sentiment - Community votes - On-chain metrics

Sumber Daya cryptain (CRY) Whitepaper Situs Web Resmi