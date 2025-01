Apa yang dimaksud dengan Corn (CORN)

Corn is a Gigachad, crypto-loving turkey who was pardoned by the president in 2020, right as the altcoin cycle took off. Now, Corn is back with a singular mission: to pump bags, break systems, and lead a new generation of degens into the future. As slang for Bitcoin, Corn embodies the heart of the crypto revolution—bold, unstoppable, and rooted in Bitcoin’s relentless rise. Whether it’s alts or Bitcoin itself, Corn is here to pump the markets and leave the old systems in the dust, guiding degens toward a new financial frontier. Wreck the system, pump the revolution

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Corn (CORN) Situs Web Resmi