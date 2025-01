Apa yang dimaksud dengan Comet Token (COMET)

Meme money for ordinary people. $COMET was created in response to stagnation in the memecoin ecosystem. It doesn't implement any technical nor economic ready-to-use ideas to add value but uses the known advantages of blockchain systems. This token was created to provide light-hearted fun for everyone and bring more people into the Ergo ecosystem.

Sumber Daya Comet Token (COMET) Whitepaper Situs Web Resmi