Apa yang dimaksud dengan Colony (CLNY)

Zero Colony is a colonization framework designed to establish Memocracy—a decentralized governance model powered by the community, blockchain technology, and humanity's drive to explore new frontiers. Zero Colony combines human cognitive unpredictability with AI-driven resource management to build a decentralized governance system, allowing AI agents to optimize efficiency while humans introduce creativity and decision-making.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Colony (CLNY) Situs Web Resmi