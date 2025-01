Apa yang dimaksud dengan CoinxPad (CXPAD)

CoinxPad is the first Cex / Dex Multi-chain IDO Launchpad. Coinxpad will empower crypto projects with the ability to distribute tokens and raise liquidity. Investors benefit from exclusive access to safe, innovative projects and rewarding investments on every blockchain. Projects benefit from our partnership, providing complimentary audits by our team of blockchain experts and developers and a dedicated community ready to back them.

