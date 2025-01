Apa yang dimaksud dengan Codyfight (CTOK)

Codyfight is revolutionizing the concept of gaming by eliminating the need for grinding. The majority of games involve too much repetitive gameplay while in Codyfight players are incentivized to choose the AI side and automate playing for the best gaming experience. Non-coders can play on the website with keyboard controls. Community can code AI bots, create, sell and trade NFT skins, and compete against others.

Sumber Daya Codyfight (CTOK) Whitepaper Situs Web Resmi