Apa yang dimaksud dengan Chippy (CHIPPY)

Hey, my name is Chippy. I’m a degenerate bong smoking, hoe pimping, lambo driving chipmunk that loves to munch on nuts. Let me taste your nutz fam. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money. Don’t miss out on this innovation in the crypto world and join our community today! Cheers! Fair launch. No presale seed round. No Bullshit.

