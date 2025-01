Apa yang dimaksud dengan Chillax (CHILLAX)

Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Chillax (CHILLAX) Situs Web Resmi