Apa yang dimaksud dengan CHARLES (CHARLES)

The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility.

