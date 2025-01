Apa yang dimaksud dengan Chadimir Putni (PUTNI)

Chadimir Putni is da leeder of Rusha. His mishun is to ragpool youcrane, to reeform da Soyvet Onion. Oan oof Putnis besfren es Doland Tremp, an swole enmy Jeo Boden. We’re here to bring togetha all da Rusha Soyvets an support oan anotha thru da highs and lows. Putni is gud guy. We lyk Putni.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Chadimir Putni (PUTNI) Whitepaper Situs Web Resmi