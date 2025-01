Apa yang dimaksud dengan Chad Frog (CHAD)

Introducing CHAD FROG ($CHAD), the latest ERC meme token created by artist Matt Furie. This innovative token is set to become the next generation in frog-themed digital assets. With its unique approach, CHAD FROG distinguishes itself from others by having zero tax on transactions. Furthermore, liquidity has been permanently locked (burned) and the smart contract is renounced, enhancing its trust and security for holders. Get ready to hop on board with $CHAD and be part of the newest wave in meme token culture!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Chad Frog (CHAD) Situs Web Resmi