Apa yang dimaksud dengan CERANOS (CRS)

Ceranos Finance is a decentralized finance platform focused on creating a transparent, community-governed hedge fund DAO. It aims to enhance trust in cryptocurrency investing by using blockchain technology to ensure transparency in fund management and decision-making. Through decentralized governance, participants have direct involvement in proposing and voting on investment strategies. The platform promotes a community-driven approach, uniting users around innovative investment opportunities, while prioritizing openness and accountability. Ceranos Finance’s goal is to offer a more inclusive, transparent, and equitable hedge fund model for cryptocurrency investors.

