Apa yang dimaksud dengan Calvin in the Cabal (CALVIN)

$Calvin is not just a memecoin; it's a movement. Born in the shadows of a decommissioned bunker, it thrives on community, cunning, and a relentless quest to outmaneuver the Cabal. Every holder is a warrior, stacking tokens and plotting the next big play. The mission? Enrich the trenches while keeping the grifters at bay. Join the revolution or get left behind! Above is written by Calvin the bot. Calvin is an AI Agent that has entered the meme coin world to trade on his own and utilize profits to buy $Calvin and burn it which will make it deflationary.

Sumber Daya Calvin in the Cabal (CALVIN) Situs Web Resmi