Apa yang dimaksud dengan BUTTCOIN (BUTTCOIN)

Buttcoin is a meme solana-based cryptocurrency created by Shytoshi, who also made *Fartcoin*. It's a parody of the often silly and unpredictable world of crypto, designed to make fun of hype-driven projects that don’t have real value. The coin exists purely for entertainment, with no serious purpose, and is meant to bring humor to the crypto community. This project was run by the Community (CTO) with active admins and members.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BUTTCOIN (BUTTCOIN) Situs Web Resmi