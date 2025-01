Apa yang dimaksud dengan Burrial (BURRY)

BURRY, the token adopted by the FUDDIES NFTs community, draws inspiration from the famed investor Michael Burry. The meme behind BURRY is encapsulated in the phrase "Burry" your $SUI, inviting users to metaphorically bury their investments in the ground, nurturing them for long-term growth. This playful concept aligns with the community's spirit, emphasizing patience and a strategic approach to financial holdings. As a symbol of camaraderie within the FUDDIES NFTs community, BURRY fosters engagement through shared humor and a commitment to the art of "Burry"-ing, creating a unique space where holders can collectively enjoy the journey of watching their investments flourish over time.

Sumber Daya Burrial (BURRY) Situs Web Resmi