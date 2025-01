Apa yang dimaksud dengan BRC20X (BRCX)

BRC20X introduces essential tools and services on the BRC-20 blockchain, focusing on helping and improving the Bitcoin user's journey. Our platform is user-friendly and ensures complete security in digital transactions.BRC20X is a complete ecosystem designed to improve your crypto journey in BRC-20 blockchain and beyond. From the user-focused X Wallet and the versatile X CrossChain Bridge to the convenience of X Debit Cards and lucrative Staking opportunities, along with the potential for Token Revenue, each utility is crafted to provide you a smooth and complete crypto experience.

Sumber Daya BRC20X (BRCX) Whitepaper Situs Web Resmi