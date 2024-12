Apa yang dimaksud dengan BoxBet (BXBT)

BoxBet, a decentralized betting bot on Telegram, blends elements from Unibot and stake.com to create a unique, community-driven sports betting space. Central to its design is the BXBT token, functioning as a governance tool while maintaining a deflationary nature through a buy-and-burn approach. Specifically, 30% of projected revenue is dedicated to monthly buy-backs and burns of $BXBT, reinforcing user influence and the project's sustainable growth. Currently in live beta, BoxBet prioritizes user engagement and collective evolution in its development journey.

Sumber Daya BoxBet (BXBT) Whitepaper Situs Web Resmi