Apa yang dimaksud dengan Boosted LUSD (BLUSD)

Chicken Bonds is a novel bonding mechanism to acquire protocol-owned liquidity (POL) for Liquity in a permissionless way. At the same time, it offers an amplified yield-earning and trading opportunity for LUSD holders. Chicken Bonds gamifies the LUSD Stability Pool yield by combining game-theoretic plays with Dynamic NFTs. These NFTs are a new and innovative concept as they change their visual representation based on the user's bonding actions and can be only acquired by participating in Chicken Bonds.

Sumber Daya Boosted LUSD (BLUSD) Situs Web Resmi