Apa yang dimaksud dengan Bonzi (BONZI)

Welcome to the world of Bonzi, the first vista meme, native only to @ethervista! He will explore the blockchain with you as your very own friend and sidekick! VISTA is a value-compounding deflationary currency. Wut ? This means Ethervista is constantly autobuying and burning the token, increasing the floor price each time. This is a type of feature that EthervistaDEX renders possible To date, 2.17% of the total supply has been bought and burned forever...

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bonzi (BONZI) Situs Web Resmi