Apa yang dimaksud dengan BLove DApp Token (BLD)

BLove DApp Token (BLD) is the world’s first real-world utility-based meme token, blending viral appeal with tangible use. Powering the BLove DApp, it offers practical applications in e-commerce, travel, gaming, and more. Designed to empower a global community, BLD transcends the conventional boundaries of meme tokens by introducing practical applications that make it a cornerstone of everyday financial and digital interactions.

